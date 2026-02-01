Трамп призвал к аресту Обамы из-за скандала на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп призвал к аресту экс-президента США Барака Обамы из-за сфальсифицированных обвинений в его адрес о сотрудничестве с Россией для победы на президентских выборах в 2016 году, сообщил в пятницу журнал The American Conservative.

В материале приводится сообщение Трампа в Truth Social, в котором глава Белого дома утверждает, что Обама лично отдавал приказ ЦРУ о фальсификации ложных разведданных о ходе выборов 2016 года. Трамп назвал это попыткой государственного переворота со стороны экс-президента, за которую он должен понести ответственность.

Журнал отметил, что за несколько дней до публикации этого сообщения ФБР в присутствии некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа изъяло документы из избирательного участка округа Фултон касательно президентских выборов 2020 года, на которых победил представитель Демократической партии Джо Байден.

В июле 2025 года глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором говорилось, что администрация Обамы после победы Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

