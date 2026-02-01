Открылся КПП «Рафах» - единственные ворота в мир из Газа

В воскресенье утром открылся КПП в Рафахе — единственные ворота в мир из сектора Газа.

Это произошло впервые за год и практически впервые на постоянной основе с момента оккупации Рафиаха израильскими войсками в начале мая 2024 года.

В январе прошлого года в рамках соглашения о прекращении огня израильские военные отступили из нескольких районов в Рафахе, но уже в марте снова взяли под контроль весь юг сектора.

Ynet сообщает, что сегодня жители Газы еще не смогут выезжать и въезжать через КПП, но завтра этот момент наступит. Агентство поясняет, что переговоры об условиях работы КПП еще продолжаются между израильтянами и посредниками, так что пока они точно неизвестны.

Согласно сообщению, будет разрешен выезд из сектора примерно 150 жителям в день, а въехать смогут не более 50 человек в день.

На прошлой неделе Биньямин Нетаниягу сказал, что ограничение (50 в день) будет наложено только на въезд, а на выезд таких ограничений не будет.