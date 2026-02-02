Болгария определилась с участницей конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Болгария определилась с исполнителем, который представит страну на 70-м конкурсе «Евровидение» в Вене - победителем национального отбора стала поп-исполнительница DARA, которая исполнила песню Thunder.

На финальном шоу в Софии выступили восемь артистов, а победитель определялся совместным голосованием телезрителей и жюри - DARA получила максимальные оценки и от публики, и от жюри, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

Следующий этап - выбор песни для конкурса. Финальное шоу, на котором DARA исполнит три потенциальных композиции, состоится 28 февраля. После этого станет известна песня, с которой Болгария выступит на «Евровидении».

DARA - одна из самых известных поп-артисток Болгарии, популярная также на Балканах. Её песни и клипы набрали более 80 миллионов просмотров и прослушиваний, а несколько треков занимали первые места в национальных чартах.

