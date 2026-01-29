Стали известны ведущие конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Организаторы 70-го конкурса песни «Евровидение», который пройдёт в Вене в мае, объявили ведущих шоу - ими станут австрийские звезды Виктория Сваровски и Михаэль Островски.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт конкурса «Евровидение».

Виктория Сваровски - телеведущая, модель, дизайнер, певица и предприниматель. В 16 лет она подписала контракт с Sony Music, в 2016 году выиграла популярное шоу Let's Dance, а позже стала судьёй в шоу-талантов Das Supertalent. С 2018 года Виктория входит в постоянную команду ведущих Let's Dance. Кроме того, у нее собственный бьюти-бренд ORIMEI.

Михаэль Островски - актёр кино и телевидения, сценарист и ведущий. Он известен комедийными ролями, а также работой над фильмами как сценарист и режиссёр. Михаэль регулярно ведёт различные премии и является обладателем австрийской телевизионной награды Romy за шоу 100 Years of Radio.

«Виктория Сваровски и Михаэль Островски - яркие и необычные личности. Они подарят международной аудитории незабываемое телевизионное шоу и станут отличными амбассадорами конкурса», - заявляет директор австрийского общественного вещателя ORF Стефани Гройс-Хоровиц.

70-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Вене 12, 14 и 16 мая.

