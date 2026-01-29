 Италия призывает разрешить палестинскому исполнителю выступить на «Евровидении 2026» | 1news.az | Новости
Италия призывает разрешить палестинскому исполнителю выступить на «Евровидении 2026»

Феликс Вишневецкий12:05 - Сегодня
Итальянский общественный вещатель RAI официально обратился к Европейскому вещательному союзу (EBU) и австрийскому общественному каналу ORF с предложением разрешить палестинскому исполнителю выступить на конкурсе песни «Евровидение-2026» в Вене во «внеконкурсном формате».

Инициатива трёх членов совета RAI является попыткой «сбалансировать общественный дискурс» вокруг участия Израиля, чье участие вызвало протесты и бойкот ряда стран, сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews.

В письме подчёркивается, что речь идёт о культурной инициативе и проявлении гражданской ответственности, а не о политическом заявлении: «Палестину необходимо приветствовать на сцене «Евровидения», если мы не хотим подрывать ценности инклюзивности и братства, которые воплощает музыка».

Подчеркивается, что обращение последовало после того, как участница Festival di Sanremo 2026 Леванте заявила, что откажется представлять Италию на конкурсе, если выиграет национальный отбор, в знак протеста против участия Израиля.

«RAI не мог закрывать глаза на ситуацию, мы озвучили нашу позицию сразу после подачи запроса», - цитирует Euronews директора по коммуникациям RAI Фабрицио Казинелли.

Отметим, что ранее телеканал ORF подтвердил, что флаг Палестины не будет запрещён на «Евровидении 2026”, а возможные выкрики в адрес Израиля не будут заглушены.

