«Евровидение» запускает первый в истории live-тур: Примут ли в нём участие азербайджанские артисты? - ВИДЕО

В честь 70-летия международного песенного конкурса «Евровидение» организаторы запускают первый в истории Eurovision Song Contest Live Tour - масштабный летний тур по 10 городам Европы, который пройдёт с 15 июня по 2 июля 2026 года.

В рамках тура на сцену выйдут иконы «Евровидения» прошлых лет, а также артисты, участвующие в финале юбилейного конкурса в Вене. Организаторы также обещают специальных гостей, которые будут объявляться отдельно в каждом городе.

Официальный сайт конкурса назвал икон «Евровидения», подтверждённых для участия в туре:

- Елена Папаризу - победительница «Евровидения-2005» (Греция), 3-е место в 2001 году

- Джонни Логан - двукратный победитель конкурса (Ирландия, 1980 и 1987)

- Lordi - победители «Евровидения-2006» (Финляндия)

- Катрина (Katrina and the Waves) - победительница «Евровидения-1997» (Великобритания)

- Верка Сердючка - 2-е место на «Евровидении-2007» (Украина)

- Гай Себастиан - 5-е место на «Евровидении-2015» (Австралия)

- Алессандра - 5-е место на «Евровидении-2023» (Норвегия)

В рамках шоу прозвучат новые конкурсные песни участников «Евровидения-2026», а также специальные кавер-версии культовых хитов за всю 70-летнюю историю конкурса.

На данный момент азербайджанские артисты, представлявшие страну на «Евровидении» в разные годы, не объявлены среди участников тура. 1news.az связался с рядом азербайджанских исполнителей - участников конкурса прошлых лет, однако ни своё возможное участие в Eurovision Song Contest Live Tour, ни факт получения приглашения от организаторов они не подтвердили.

Читайте по теме:

Стали известны ведущие конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

Люксембург определился с представителем и песней на «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Италия призывает разрешить палестинскому исполнителю выступить на «Евровидении 2026»