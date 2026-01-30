«Евровидение» запускает первый в истории live-тур: Примут ли в нём участие азербайджанские артисты? - ВИДЕО
В честь 70-летия международного песенного конкурса «Евровидение» организаторы запускают первый в истории Eurovision Song Contest Live Tour - масштабный летний тур по 10 городам Европы, который пройдёт с 15 июня по 2 июля 2026 года.
В рамках тура на сцену выйдут иконы «Евровидения» прошлых лет, а также артисты, участвующие в финале юбилейного конкурса в Вене. Организаторы также обещают специальных гостей, которые будут объявляться отдельно в каждом городе.
Официальный сайт конкурса назвал икон «Евровидения», подтверждённых для участия в туре:
- Елена Папаризу - победительница «Евровидения-2005» (Греция), 3-е место в 2001 году
- Джонни Логан - двукратный победитель конкурса (Ирландия, 1980 и 1987)
- Lordi - победители «Евровидения-2006» (Финляндия)
- Катрина (Katrina and the Waves) - победительница «Евровидения-1997» (Великобритания)
- Верка Сердючка - 2-е место на «Евровидении-2007» (Украина)
- Гай Себастиан - 5-е место на «Евровидении-2015» (Австралия)
- Алессандра - 5-е место на «Евровидении-2023» (Норвегия)
В рамках шоу прозвучат новые конкурсные песни участников «Евровидения-2026», а также специальные кавер-версии культовых хитов за всю 70-летнюю историю конкурса.
На данный момент азербайджанские артисты, представлявшие страну на «Евровидении» в разные годы, не объявлены среди участников тура. 1news.az связался с рядом азербайджанских исполнителей - участников конкурса прошлых лет, однако ни своё возможное участие в Eurovision Song Contest Live Tour, ни факт получения приглашения от организаторов они не подтвердили.
