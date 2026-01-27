Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

«Кто станет следующим представителем Азербайджана на «Евровидении-2026?» - вопрос, который сейчас волнует многих поклонников международного песенного конкурса, который состоится в мае в столице Австрии.

В середине января в Азербайджане завершился приём заявок на отбор песни, но национальный оргкомитет пока держит не делает официальных заявлений и не озвучивает каких-либо имен. Тем временем фанаты активно обсуждают возможных кандидатов, строят догадки и делятся мнениями в соцсетях.

Независимый евровидийный блог @songfestival.azerbaijan представил четырёх возможных претендентов, которых уже активно обсуждают в сети:

Напомним, что в начале 2025 года скандально известная рэперша Alizade, дала интервью британскому изданию Metal Magazine и отвечая на вопрос о возможном участии в международном песенном конкурсе «Евровидение», заявила следующее: «Да, поеду от Азербайджана в следующем году. Не знаю, будет ли это с Эдисом (известный турецкий певец, заявивший что не прочь представить Азербайджан на «Евровидении» - прим.ред.) или нет, но пока больше сказать не могу».

Что касается остальных исполнительниц, то каждая из них либо уже участвовала и не раз в национальных отборах на конкурс «Евровидение» (Mila Miles, Сабина Бейли), либо заявляла в интервью, что с гордостью представит страну на международной сцене (Гюнай Бадалова).

Примечательно, что среди комментирующих новость о возможных представительницах Азербайджана на «Евровидении 2026» отметился и Эльнур Гусейнов – первый представитель Азербайджана на «Евровидении», принесший стране 8 место вместе с Самиром Джавадзаде в 2008 году.

«Если Alizade поедет на «Евровидение», она снесёт сцену напрочь» - отмечает Э.Гусейнов.

Конечно, это всего лишь предположения: в комментариях фанаты активно обсуждают кандидаток, отмечая сильные стороны каждой и указывая на возможные минусы. Всё это пока остаётся на уровне догадок - официальной информации от национального оргкомитета ещё нет, и остаётся ждать официального объявления.