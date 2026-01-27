 Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

«Кто станет следующим представителем Азербайджана на «Евровидении-2026?» - вопрос, который сейчас волнует многих поклонников международного песенного конкурса, который состоится в мае в столице Австрии.

В середине января в Азербайджане завершился приём заявок на отбор песни, но национальный оргкомитет пока держит не делает официальных заявлений и не озвучивает каких-либо имен. Тем временем фанаты активно обсуждают возможных кандидатов, строят догадки и делятся мнениями в соцсетях.

Независимый евровидийный блог @songfestival.azerbaijan представил четырёх возможных претендентов, которых уже активно обсуждают в сети:

  1. Хип-хоп исполнительница Alizade (Ася Ализаде)
  2. Mila Miles
  3. Сабина Бейли
  4. Гюнай Бадалова

Напомним, что в начале 2025 года скандально известная рэперша Alizade, дала интервью британскому изданию Metal Magazine и отвечая на вопрос о возможном участии в международном песенном конкурсе «Евровидение», заявила следующее: «Да, поеду от Азербайджана в следующем году. Не знаю, будет ли это с Эдисом (известный турецкий певец, заявивший что не прочь представить Азербайджан на «Евровидении» - прим.ред.) или нет, но пока больше сказать не могу».

Что касается остальных исполнительниц, то каждая из них либо уже участвовала и не раз в национальных отборах на конкурс «Евровидение» (Mila Miles, Сабина Бейли), либо заявляла в интервью, что с гордостью представит страну на международной сцене (Гюнай Бадалова).

Примечательно, что среди комментирующих новость о возможных представительницах Азербайджана на «Евровидении 2026» отметился и Эльнур Гусейнов – первый представитель Азербайджана на «Евровидении», принесший стране 8 место вместе с Самиром Джавадзаде в 2008 году.

«Если Alizade поедет на «Евровидение», она снесёт сцену напрочь» - отмечает Э.Гусейнов.

Конечно, это всего лишь предположения: в комментариях фанаты активно обсуждают кандидаток, отмечая сильные стороны каждой и указывая на возможные минусы. Всё это пока остаётся на уровне догадок - официальной информации от национального оргкомитета ещё нет, и остаётся ждать официального объявления.

Поделиться:
351

Актуально

Мнение

Резолюция, устаревшая в день публикации

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Общество

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Общество

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Lifestyle

EMIN презентовал первый сингл из будущего англоязычного альбома Maybe Tomorrow - ВИДЕО

Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО

В Тбилиси отменен концерт группы t.A.T.u.

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Эльшад Хосе сделал заявление после освобождения из-под ареста: «Всегда был против мата» - ВИДЕО

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» - СПИСОК

Айгюн Кязимова отмечает 55-летие: Лучшие и новая песня народной артистки - ВИДЕО

Последние новости

Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФА

Сегодня, 14:28

Сын генерала Рустам Оруджев отреагировал на обвинения экс-возлюбленной: Новые подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

В Баку состоялось мероприятие на тему «Холокост глазами современников» - ФОТО

Сегодня, 14:02

Стармер спародировал Макрона в солнцезащитных очках - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:45

СМИ: на востоке Индии при пожаре на складе погибли не менее восьми человек

Сегодня, 13:40

EMIN презентовал первый сингл из будущего англоязычного альбома Maybe Tomorrow - ВИДЕО

Сегодня, 13:37

Девять лет непрекращающейся боли: маленькому Джамалу с тяжелой формой ДЦП нужна помощь - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:32

В импортированных из Узбекистана дыне и халве обнаружены плесень и дрожжи - ФОТО

Сегодня, 13:25

Американское вооружение прибыло на ближневосточные базы

Сегодня, 13:20

Арпачайское водохранилище покрылось льдом - ФОТО

Сегодня, 13:17

В Барде обнаружен схрон с оружием, спрятанный преступником

Сегодня, 13:13

Азербайджанские военные отправились на учения в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 13:03

AZAL обратился к пассажирам, летящим в Грузию

Сегодня, 12:57

Украина получит 85 млн евро на закупку дополнительных объемов газа

Сегодня, 12:47

Резолюция, устаревшая в день публикации

Сегодня, 12:45

Кто поедет от Азербайджана на «Евровидение-2026»? Фанаты строят догадки в соцсетях - ФОТО

Сегодня, 12:40

Глава МИД Азербайджана отбыл в Китай

Сегодня, 12:35

Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинатных мешков - ФОТО

Сегодня, 12:30

Нацсобрание Франции приняло законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Сегодня, 12:22
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00