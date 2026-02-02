 Названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчыванской АР | 1news.az | Новости
Названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчыванской АР

First News Media12:35 - Сегодня
Преамбула Конституции Нахчыванской Автономной Республики меняется, названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчывана.

Как сообщает AПA, это отражено в проекте конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики», вынесенном на обсуждение во втором чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В преамбуле действующей Конституции Нахчыванской Автономной Республики указано, что основы автономии Нахчывана были заложены международными договорами — Московским договором от 16 марта 1921 года и Карсским договором от 13 октября 1921 года, которые действуют в настоящее время.

В предлагаемой новой редакции отмечается, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики.

Основу настоящей Конституции Нахчыванской Автономной Республики составляют принципы, закреплённые в Декларации от 30 августа 1991 года «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», в Конституционном акте от 18 октября 1991 года «О государственной независимости Азербайджанской Республики», а также Конституция Азербайджанской Республики, принятая 12 ноября 1995 года на всенародном голосовании — референдуме.

После обсуждений законопроект был принят во втором голосовании.

