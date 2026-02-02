 СМИ: Трамп пошутил о вхождении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США | 1news.az | Новости
В мире

СМИ: Трамп пошутил о вхождении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США

First News Media08:35 - Сегодня
СМИ: Трамп пошутил о вхождении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме высказался о потенциальном включении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав Соединенных Штатов.

Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — заявил президент на приеме в Вашингтоне 30 января.

В шутливой манере глава администрации допустил, что ему, возможно, придется отвлечься от выступления, чтобы лично проконтролировать вторжение США в Гренландию. Затем он добавил: «Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы просто ее купим».

В ходе мероприятия американский лидер также в шутку пригрозил мерами в отношении Кевина Уорша, выдвинутого им же на должность председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняющей функции центрального банка США). «Если он не будет снижать базовую процентную ставку, я подам на него в суд», — заявил Трамп.

Чуть позже он сказал журналистам, что многое из того, что он произнес, было «шуткой».

«Это шутка. Это вечер комедии», — заключил Трамп.

Источник: Gazeta.ru

