«Лиам теперь дома»: Пятилетний мальчик, задержанный в ходе иммиграционного рейда в США, освобожден

Пятилетний Лиам Конехо Рамос, ставший одним из символов жесткой иммиграционной политики администрации Дональда Трампа, был освобожден из центра содержания под стражей в Техасе.

Более недели ребенок находился там вместе со своим отцом — соискателем убежища Адрианом Конехо Ариасом.

О возвращении мальчика домой сообщил конгрессмен Хоакин Кастро (Демократическая партия, штат Техас). «Лиам теперь дома. В своей шапке и с рюкзаком. Спасибо всем, кто требовал свободы для Лиама», — написал он в соцсети X.

По данным NBC News, Адриан Александр Конехо Ариас и его сын были арестованы 20 января. Их поместили в центр содержания в Техасе, несмотря на поданное в декабре 2024-го прошение о предоставлении убежища.

27 января суд приостановил депортацию семьи.

Судья Фред Биери, освобождая малыша, обвинил задержавших в «жестокости в погоне за властью». Мать мальчика Эрика Рамос сказала, что сына использовали «в качестве приманки». МВБ США утверждает, что отец якобы пытался сбежать без ребенка, чтобы избежать ареста.

Случай вызвал широкий общественный резонанс и критику со стороны правозащитников и политиков, которые потребовали немедленного освобождения ребёнка и пересмотра практики задержаний несовершеннолетних в ходе иммиграционных операций.