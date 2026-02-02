Трамп заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и даже не оказывался на близком расстоянии от него.

Такое заявление американский лидер сделал в ответ на слова ведущего премии "Грэмми" Тревора Ноа, пошутившего не тему якобы посещения острова Трампом и экс-президентом Биллом Клинтоном.

"Я никогда не был на острове Эпштейна и даже близко к нему", - написал Трамп США в соцсети Truth Social, добавив, что не может говорить за Клинтона.

Американский лидер также назвал премию "Грэмми" ужасной и пообещал Ноа судебные разбирательства.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

