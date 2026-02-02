 «Ливия: 15 лет после свержения Каддафи»: Новый документальный фильм AnewZ - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

«Ливия: 15 лет после свержения Каддафи»: Новый документальный фильм AnewZ - ВИДЕО

First News Media11:32 - Сегодня
«Ливия: 15 лет после свержения Каддафи»: Новый документальный фильм AnewZ - ВИДЕО

Телеканал AnewZ представил документальный фильм, посвященный развитию ситуации в Ливии за последние пятнадцать лет, прошедших после революции и свержения бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Впервые за многие годы ситуация в Ливии изучается непосредственно на месте событий. В рамках документального проекта Frontline телеканал AnewZ получил редкий и эксклюзивный доступ к локациям и лицам, принимающим решения, которые обычно закрыты для международных СМИ.

Документальный фильм, снятый под руководством Анастасии Лавриной на месте событий и режиссера Бахруза Гадирова, представляет эксклюзивные кадры и интервью, отвечая на ключевой вопрос: что стало с Ливией спустя пятнадцать лет после падения режима Каддафи?

В документальной ленте особое внимание уделено усилиям по восстановлению суверенитета Ливии, а также процессам включения страны в региональные и международные системы.

Отмечена роль Турции в восстановлении нормальной жизни в Ливии, желание простых жителей этой страны видеть свою Родину процветающей. В фильме ливийцы рассказывают о прошлом, настоящем и будущем Ливии.

Поделиться:
317

Актуально

Мнение

Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Политика

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

Политика

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

В мире

Tasnim: Иран и США могут начать переговоры в ближайшие дни

Космическая спецоперация. Российский пропагандист предложил взорвать ядерную бомбу в космосе

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

СВР предупредила о подготовке Францией неоколониальных переворотов в Африке

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

МИД Ирана заявил о готовности к возможному конфликту

Составлена карта распределения темной материи по Вселенной

Дело Эпштейна: 3 млн файлов и новые разоблачения

Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Последние новости

Назначен новый прокурор Абшеронского района

Сегодня, 15:18

Tasnim: Иран и США могут начать переговоры в ближайшие дни

Сегодня, 15:15

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 15:00

Брат и сестра стали жертвами тяжелого ДТП в Сиязане

Сегодня, 14:57

Трагически погибла студентка БГУ

Сегодня, 14:42

Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Сегодня, 14:35

Гусейну Гасанову предъявили обвинение

Сегодня, 14:02

Социальная программа Азербайджанского государства - в действии!

Сегодня, 13:40

В Баку пройдет выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - ФОТО

Сегодня, 13:25

Болгария определилась с участницей конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Космическая спецоперация. Российский пропагандист предложил взорвать ядерную бомбу в космосе

Сегодня, 13:17

Новый трейлер продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Депутат призвал готовить общество к возможным событиям в Иране

Сегодня, 13:07

В семье Снуп Догга произошла трагедия - ФОТО

Сегодня, 13:02

Имущество Салима Муслимова выставили на аукцион за 1 миллион 376 тысяч манатов

Сегодня, 13:00

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

Сегодня, 12:57

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Сегодня, 12:52

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

Сегодня, 12:45

СВР предупредила о подготовке Францией неоколониальных переворотов в Африке

Сегодня, 12:38

Названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчыванской АР

Сегодня, 12:35
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48