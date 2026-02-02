«Ливия: 15 лет после свержения Каддафи»: Новый документальный фильм AnewZ - ВИДЕО

Телеканал AnewZ представил документальный фильм, посвященный развитию ситуации в Ливии за последние пятнадцать лет, прошедших после революции и свержения бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Впервые за многие годы ситуация в Ливии изучается непосредственно на месте событий. В рамках документального проекта Frontline телеканал AnewZ получил редкий и эксклюзивный доступ к локациям и лицам, принимающим решения, которые обычно закрыты для международных СМИ.

Документальный фильм, снятый под руководством Анастасии Лавриной на месте событий и режиссера Бахруза Гадирова, представляет эксклюзивные кадры и интервью, отвечая на ключевой вопрос: что стало с Ливией спустя пятнадцать лет после падения режима Каддафи?

В документальной ленте особое внимание уделено усилиям по восстановлению суверенитета Ливии, а также процессам включения страны в региональные и международные системы.

Отмечена роль Турции в восстановлении нормальной жизни в Ливии, желание простых жителей этой страны видеть свою Родину процветающей. В фильме ливийцы рассказывают о прошлом, настоящем и будущем Ливии.