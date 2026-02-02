МИД Ирана вызвал находящихся в Тегеране послов стран ЕС

МИД Ирана в ответ на действия Евросоюза по признанию Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) террористической структурой вызвал послов всех стран сообщества, которые аккредитованы в исламской республике, чтобы выразить протест.

Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Все европейские государства - члены Евросоюза, имеющие посольства в Тегеране, были вызваны в министерство иностранных дел, и протест Исламской Республики Иран был им передан в письменной форме, но это минимальная мера", - отметил он на еженедельном брифинге.

По словам Багаи, Иран рассматривает ряд других ответных мер против ЕС и в ближайшие дни будет принято окончательное решение.

29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас в X сообщила, что руководители МИД стран ЕС "сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией". Данный шаг автоматически активировал действие пункта 7 иранского закона "Об ответных мерах", согласно которому отныне власти республики также признают вооруженные силы государств ЕС в качестве террористических структур.

Источник: ТАСС