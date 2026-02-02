В Кыргызстане законодательно запретят смену пола

Смену пола в документах и проведение таких операций планируют законодательно запретить в Кыргызстане, соответствующий законопроект авторства депутата Марлена Маматалиева размещен на сайте парламента республики в разделе общественного обсуждения.

“Проект Закона… разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Республики”, - говорится в справке-обосновании к законопроекту.

В документе утверждается, что в настоящее время в законодательстве страны сложился правовой пробел, создающий предпосылки для возможности изменения записи о поле в актах гражданского состояния и, как следствие, в паспортах граждан на основании медицинских справок.

“Данная практика не только не имеет исторических и культурных корней в кыргызском обществе, но и несет в себе системные риски для демографической политики, общественной нравственности, национальной безопасности и устойчивого развития государства”, - подчеркивается в справке-обосновании.

Источник: РИА Новости