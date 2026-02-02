МИД Ирана назвал снятие санкций приоритетом в любых переговорах с США

Власти Ирана в любых контактах с США будут стремиться к снятию односторонних санкций, введенных против Тегерана, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«В обмен на укрепление доверия по поводу характера ядерной программы Ирана наше требование - снятие несправедливых санкций, наложенных на народ Ирана за эти годы. <...> Я подчеркиваю, что вопрос снятия санкций для нас будет основным приоритетом в любом дипломатическом взаимодействии», - указал он в ходе еженедельного брифинга.

Комментируя слова секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани о прогрессе в формировании переговорной системы с США, Багаи отметил, что в данный момент обсуждаются различные аспекты и Иран принимает решения по деталям каждого дипломатического процесса, надеясь, что в ближайшие дни будет достигнут результат.

31 января Лариджани заявил, что формирование переговорной системы для выстраивания диалога между Ираном и США продвигается, несмотря на нагнетание ситуации средствами массовой информации.

Источник: ТАСС