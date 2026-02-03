Потушен пожар в жилом доме на Парламентском проспекте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций АР сообщила о том, что пожар в жилом доме на Парламентском проспекте полностью потушен.

«Силами министерства по чрезвычайным ситуациям пожар, произошедший в одноэтажном частном жилом доме на Парламентском проспекте в Ясамальском районе города Баку, полностью потушен» - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

15:43

На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первичная информация о пожаре в жилом доме, расположенном на Парламентском проспекте в Ясамальском районе города Баку.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время мероприятия по тушению пожара продолжаются - дополнительная информация будет предоставлена.