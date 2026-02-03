В Риме введена плата за возможность бросить монету в фонтан Треви

Теперь туристам необходимо приобрести билет стоимостью 2 евро (4 маната), чтобы подойти к достопримечательности и загадать желание.

CNN сообщает, что нововведение действует для нерезидентов и направлено на борьбу с чрезмерным потоком туристов у одного из самых популярных мест итальянской столицы - билеты требуются в дневные и вечерние часы, тогда как после 22:00 доступ к фонтану остается бесплатным.

Власти рассчитывают, что мера поможет снизить нагрузку на площадь и одновременно принесет городу дополнительный доход, который направят на содержание объекта и обеспечение порядка. При этом собранные из фонтана монеты - около 1,5 млн евро (более 3 млн манатов) в год - по-прежнему будут передаваться на благотворительность.

Отмечается, что несмотря на новые правила, некоторые туристы уже пытаются обойти ограничения, бросая монеты из-за ограждений.