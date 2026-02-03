Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и США – ФОТО

3 февраля министр культуры АР Адыль Керимли встретился с временным поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Азербайджане Эми Карло.

Приветствуя дипломата, министр отметил, что между Азербайджаном и США существуют широкие перспективы для развития культурного сотрудничества, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры АР.

Адыль Керимли подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию культуры и креативной индустрии в стране.

Во время встречи также обсудили Всемирный форум межкультурного диалога, который в этом году пройдёт в Азербайджане в седьмой раз.