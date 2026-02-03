В Бильгях начался снос объектов экс-депутата

В столичном поселке Бильгях начался снос объектов, принадлежащих бывшему депутату Милли Меджлиса Галибу Салахзаде.

Сам Г.Салахзаде подтвердил этот факт в интервью «Teleqraf».

По его словам, объекты принадлежат ему и сдавались в аренду разным людям.

«Объекты сносят по указанию Исполнительной власти Сабунчинского района. Общая площадь построек, принадлежащих мне, превышает 1 200 квадратных метров. Сказали, что здесь находится дом уважаемого человека, поэтому объекты должны быть снесены. Пока что снесли одну постройку и предупредили, чтобы мы сами разобрали остальные. Я этого делать не буду», - сообщил Г.Салахзаде.

Отметим, что ранее уже были снесены несколько объектов Г.Салахзаде в Бильгях, а ворота его виллы обложены камнем. Территория расположения объектов, находится у побережья.