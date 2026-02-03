Китай запретил скрытые дверные ручки в электромобилях

Китай стал первой страной, официально отказавшейся от использования скрытых дверных ручек в электромобилях, обязав автопроизводителей оснащать машины механическими системами открытия дверей.

Новые требования стали частью ужесточения мер по безопасности на фоне растущего числа инцидентов с электромобилями.

Решение было принято Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) и затронет все новые модели электромобилей и других транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), поступающие в продажу на китайском рынке. Регламент вступит в силу с 1 января 2027 года.

Поводом для изменений стали аварии с летальным исходом и случаи, при которых из-за сбоев в электроснабжении пассажиры не могли покинуть автомобиль. В частности, внимание регуляторов привлекли две недавние аварии в Китае с участием электромобилей Xiaomi, где, по предварительным данным, электронные механизмы открытия дверей отказали после столкновения.

Согласно новым правилам, каждая пассажирская дверь, за исключением багажника, должна быть оборудована механической системой открытия как снаружи, так и изнутри. Внешняя часть двери обязана иметь углубление для доступа к ручке размером не менее 6 × 2 × 2,5 сантиметра. В салоне автомобиля также должны быть размещены визуальные указатели, объясняющие принцип открытия двери, минимального размера 1 × 0,7 сантиметра.

Модели, которые уже получили одобрение китайских властей и находятся на финальной стадии выхода на рынок, смогут продаваться без изменений еще в течение двух лет.

Скрытые дверные ручки стали особенно популярны на рынке NEV в Китае, во многом благодаря их аэродинамическим преимуществам и минималистичному дизайну, который активно продвигала компания Tesla, миллиардера Илона Маска. По данным, опубликованным в China Daily, такие ручки используются примерно в 60% из 100 самых продаваемых моделей NEV в стране.

Хотя новые нормы формально касаются только китайского рынка, эксперты отмечают, что влияние решения может выйти далеко за его пределы. Китай остается крупнейшим в мире рынком электромобилей и одним из ключевых центров автопроизводства, что делает его регуляторные решения ориентиром для глобальной отрасли.

