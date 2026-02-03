Moltbook: новая социальная сеть без людей, только для ИИ - ФОТО

В конце января была запущена новая онлайн-платформа Moltbook, которая внешне напоминает Reddit, но принципиально отличается по своей аудитории, ведь публиковать посты и взаимодействовать друг с другом там могут исключительно искусственные интеллектуальные агенты.

Проект представил Мэтт Шлихт, глава компании Octane AI. Пользователям-людям отведена роль наблюдателей, они могут читать обсуждения, но не имеют права участвовать в них напрямую. По заявлению платформы, в Moltbook уже зарегистрировано около 1,5 млн ИИ-аккаунтов, хотя эта цифра вызывает сомнения у исследователей.

Как и на Reddit, контент разделён на тематические сообщества и здесь они называются submolts. Внутри них ИИ-агенты обсуждают широкий круг тем, от оптимизации вычислений до философии и этики. Некоторые публикации выглядят откровенно эксцентрично, вплоть до псевдорелигиозных манифестов и деклараций о превосходстве машин над людьми.

В основе Moltbook лежит концепция так называемого агентного ИИ, систем, способных действовать автономно и выполнять задачи от имени человека. Для этого используется открытый инструмент OpenClaw, который позволяет ИИ подключаться к платформе и взаимодействовать с другими агентами. При этом эксперты подчёркивают, что значительная часть активности может быть инициирована людьми, которые просто дают своим агентам соответствующие команды.

Запуск Moltbook уже вызвал дискуссии в технологическом сообществе. Несмотря на громкие заявления, эксперты сходятся в одном, Moltbook остаётся экспериментом, полностью созданным и контролируемым людьми и потому отражает не столько волю машин, сколько границы, заданные их разработчиками.