Хищники с неожиданной ролью: Волки могут участвовать в опылении растений

В мире

First News Media12:00 - Сегодня
Эфиопские волки, обитающие в горах Бале на юге страны, оказались участниками редкого для крупных хищников природного взаимодействия.

Исследователи впервые задокументировали, как эти животные регулярно поедают цветочный нектар, проводя длительное время среди высокогорных цветочных полей.

Наблюдения были проведены группой ученых под руководством Сандры Лай, биолога из Оксфордский университет. Исследователи изучали поведение шести волков из трех стай на территории горы Бале, в течение четырех дней животных отслеживали с расстояния около 25 метров.

Ученые заметили, что волки, обычно питающиеся мелкими млекопитающими, подолгу облизывают ярко-оранжевые цветы местных растений, привлекаясь сладким нектаром. В процессе их морды покрывались пыльцой, что позволило исследователям предположить, что волки могут невольно участвовать в опылении растений - явлении, ранее практически не описанном для плотоядных животных.

Авторы исследования подчеркивают, что пока рано говорить о полноценной роли волков как опылителей или распространителей семян. Тем не менее, подобные наблюдения расширяют представления о функциях хищников в экосистемах и показывают, что их вклад в природу может быть значительно шире, чем принято считать.

Источник: El Pais

Джамиля Суджадинова

