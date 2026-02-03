В Тегеране загорелся рынок - ВИДЕО

Сильный пожар произошел на рынке Джаннат на севере иранской столицы.

Об этом сообщил представитель пожарной службы Тегерана Джалал Малеки в эфире телеканала SNN.

По его словам, загорелся ангар площадью около 2 тыс. кв. м, внутри которого находится множество киосков и торговых палаток.

В тушении пожара участвуют 5 пожарных частей с необходимым оборудованием, включая автомобили, цистерны и кислородные баллоны. Данных о пострадавших пока нет, добавил Малеки.

Как отметил в свою очередь представитель службы скорой помощи провинции Тегеран Шервин Табризи, на месте дежурят несколько машин с врачами.