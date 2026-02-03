Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации МЧС

По информации Национальной службы гидрометеорологии, до 5 февраля на территории страны ожидаются резкие изменения погодных условий: прогнозируются сильный ветер, интенсивные осадки, включая снег, а также значительное понижение температуры.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности.

Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от лёгких и временных строений, зданий, рекламных щитов, электрических столбов и проводов, а также высоких деревьев. Следует учитывать, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, поэтому особое внимание следует уделять соблюдению правил пожарной безопасности.

В холодную погоду увеличивается использование газовых и электрических обогревательных приборов, поэтому при их эксплуатации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными к риску отравления угарным газом.

«Не используйте неисправные, нестандартные или кустарно изготовленные приборы, не перегружайте электрическую сеть и не оставляйте работающие обогреватели без присмотра», - отмечается в обращении МЧС.

Кроме того, особенно в горных районах гражданам рекомендуется по возможности не покидать населённые пункты во время морозов и снегопадов. В случае необходимости выхода следует заранее сообщить близким о маршруте движения, убедиться в исправности автомобиля, его соответствующем сезону состоянии и достаточном запасе топлива. Следует избегать районов с риском схода снежных лавин, крутых склонов и возвращаться в населённый пункт до наступления темноты.

«Помните, что пренебрежение правилами - это угроза вашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.