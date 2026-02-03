 Маск полагает, что в США началась новая гражданская война | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

First News Media12:12 - Сегодня
Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

Илон Маск согласился с утверждением о том, что в США началась новая гражданская война.

«Кажется, это так», - написал он в X, комментируя публикацию портала ZeroHedge под заголовком «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась».

24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) началась очередная волна протестов после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности США заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений. Инциденты вызвали широкий общественный резонанс и спровоцировали критику в адрес президента США республиканца Дональда Трампа и его окружения, а также действий силовиков со стороны демократов и их сторонников.

Ранее в город по распоряжению Белого дома были направлены крупные силы для активизации задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью. В результате в Миннеаполисе начались акции протеста против присутствия этих силовиков и используемой ими жесткой тактики действий.

Источник: ТАСС

Поделиться:
232

Актуально

Общество

В Баку выпадет снег

Политика

Спикер парламента РА: Страница войны между Арменией и Азербайджаном закрыта

Общество

Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации ...

Мнение

Укрепление доверия по-брюссельски

В мире

Вопрос восстановления ж/д направлений в Армении остается без решения

Суд продлил арест главы канцелярии армянской церкви

Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

В Тегеране загорелся рынок - ВИДЕО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Украине в результате атаки дрона погибли по меньшей мере 15 шахтеров - ОБНОВЛЕНО

Али Хаменеи: Военная агрессия США против Ирана превратится в конфликт регионального уровня

Умерла актриса Кэтрин О’Хара - звезда фильма «Один дома»

У Джеффри Эпштейна оказались фрагменты кисвы Каабы - шокирующие детали документов DOJ

Последние новости

Новые данные о подростке, раненном топором в Джалилабаде

Сегодня, 13:13

Вопрос восстановления ж/д направлений в Армении остается без решения

Сегодня, 13:05

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с ухудшением погоды

Сегодня, 12:57

Российские флаги запретили проносить на все олимпийские объекты

Сегодня, 12:53

Спикер парламента РА: Страница войны между Арменией и Азербайджаном закрыта

Сегодня, 12:32

В Баку выпадет снег

Сегодня, 12:28

Доверился знакомому и потерял 28 тысяч манатов: необычное дело о лотерее в Евлахе

Сегодня, 12:23

Суд продлил арест главы канцелярии армянской церкви

Сегодня, 12:15

Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

Сегодня, 12:12

Азербайджан готовится к резкому похолоданию и снегопадам: Важные рекомендации МЧС

Сегодня, 12:08

В Тегеране загорелся рынок - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Укрепление доверия по-брюссельски

Сегодня, 12:03

Хищники с неожиданной ролью: Волки могут участвовать в опылении растений

Сегодня, 12:00

Минюст США удалил тысячи файлов по делу Эпштейна

Сегодня, 11:57

Гордость австралийской гимнастики: от тренировок в Баку и Олимпиады до создания собственной Академии

Сегодня, 11:53

«Мастер и Маргарита» в Баку: легендарная классика в современной постановке

Сегодня, 11:47

Лавров: Россия надеется, что Армения не свернёт сотрудничество с традиционными союзниками

Сегодня, 11:40

Допрошены свидетели по делу Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции

Сегодня, 11:38

В Азербайджане проверят молочный скот на бруцеллёз

Сегодня, 11:33

Moltbook: новая социальная сеть без людей, только для ИИ - ФОТО

Сегодня, 11:23
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48