Маск полагает, что в США началась новая гражданская война

Илон Маск согласился с утверждением о том, что в США началась новая гражданская война.

«Кажется, это так», - написал он в X, комментируя публикацию портала ZeroHedge под заголовком «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась».

24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) началась очередная волна протестов после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности США заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений. Инциденты вызвали широкий общественный резонанс и спровоцировали критику в адрес президента США республиканца Дональда Трампа и его окружения, а также действий силовиков со стороны демократов и их сторонников.

Ранее в город по распоряжению Белого дома были направлены крупные силы для активизации задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью. В результате в Миннеаполисе начались акции протеста против присутствия этих силовиков и используемой ими жесткой тактики действий.

Источник: ТАСС