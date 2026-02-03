Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с ухудшением погоды

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидаются изменения погодных условий: прогнозируются сильный ветер с периодическим усилением, а также осадки различной интенсивности.

Такие погодные условия существенно влияют на безопасность дорожного движения и создают дополнительные риски – в связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех участников движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

В дождливую и ветреную погоду водители должны выбирать скорость движения с учётом состояния дороги и погодных условий, сохранять безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, а также избегать резких манёвров и необоснованных обгонов. Фары и световые сигналы транспортных средств должны быть исправны, а ближний и габаритный свет - включены постоянно. При ограниченной видимости противотуманные фары следует использовать только при необходимости, а дальний свет не должен мешать встречному движению.

Пешеходы при ограниченной видимости должны переходить дорогу только в установленных местах и быть особенно внимательными и осторожными, чтобы водители могли их своевременно заметить.

Особо следует отметить, что ветреная погода создаёт серьёзные трудности при управлении двухколёсными транспортными средствами, включая мопеды, мотоциклы и скутеры. Под воздействием сильного ветра значительно увеличивается риск потери равновесия и опрокидывания таких транспортных средств, что представляет реальную опасность как для водителей, так и для других участников дорожного движения и пешеходов.

«При существующих погодных условиях ответственное поведение каждого участника дорожного движения, проявление взаимной внимательности и понимания играют важную роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий», - подчеркивают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.