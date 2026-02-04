Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

Последние шесть месяцев, с момента исторического саммита в Вашингтоне, организованного Президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Я также хотел бы выразить благодарность Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией», - добавил глава государства.