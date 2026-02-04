 Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

First News Media18:19 - Сегодня
Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

Последние шесть месяцев, с момента исторического саммита в Вашингтоне, организованного Президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Я также хотел бы выразить благодарность Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией», - добавил глава государства.

Поделиться:
203

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения «Премии Заида за человеческое ...

Политика

Ильхам Алиев: Для меня большая честь получить награду

Политика

Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении

Политика

В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ...

Политика

Пашинян: Армения и Азербайджан оставили позади период конфликта

Президент: Сейчас мы расширяем торговые отношения с Арменией

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана: Мы учимся жить в условиях мира

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Лейла Алиева и Гретель Агилар обсудили в Швейцарии возможности сотрудничества

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова понесла тяжелую утрату - ФОТО

В Афганистане появится кафедра пророческой медицины

Последние новости

Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Сегодня, 19:20

Шамси Самедзаде арестован в Грузии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:05

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Сегодня, 19:00

Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

Пашинян: Армения и Азербайджан оставили позади период конфликта

Сегодня, 18:32

Президент: Сейчас мы расширяем торговые отношения с Арменией

Сегодня, 18:31

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:19

Президент Азербайджана: Мы учимся жить в условиях мира

Сегодня, 18:18

Ильхам Алиев: Для меня большая честь получить награду

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев: Наш пример должен быть изучен и принят как дорожная карта для тех, кто все еще находится в состоянии войны

Сегодня, 18:10

​​​​​​​Рассекречены фотографии Эпштейна, сделанные сразу после смерти в тюрьме – ФОТО

Сегодня, 17:51

Хикмет Гаджиев: Исторический момент в отношениях Азербайджана и Армении

Сегодня, 17:48

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя

Сегодня, 17:25

РФ рассчитывает, что Турция выступит против попыток помешать энергосотрудничеству

Сегодня, 16:52

На таможне в арбузном грузе нашли особо крупную партию марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Ираклий Кобахидзе: Грузия хочет перезагрузки отношения с США

Сегодня, 16:18

В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ближайшее время

Сегодня, 16:13

В Азербайджане в этом году экзамены в резидентуру пройдут онлайн

Сегодня, 16:10

Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:58

Румынские приключения братьев Керимовых - Как была приобретена многочисленная недвижимость?

Сегодня, 15:52
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48