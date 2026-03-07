МИД: Сотрудники Генконсульства Азербайджана в Тебризе эвакуированы

Завершилась эвакуация сотрудников Генконсульства Азербайджана в Тебризе.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отметим, вчера министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем заявил, что даны поручения по эвакуации сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране, а также Генерального консульства в Тебризе.

Источник: AПA