Дорожная полиция предупредила водителей

В связи с праздничными и выходными днями на автодорогах республиканского значения, а также на трассах, ведущих в туристические и зоны отдыха, ожидается увеличение интенсивности движения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к участникам дорожного движения.

В ведомстве призвали водителей выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, не садиться за руль при плохом самочувствии, усталости или недосыпании, соблюдать безопасную дистанцию и избегать рискованных обгонов.

Кроме того, водителям рекомендовано строго соблюдать требования правил дорожного движения и перед поездкой обязательно проверять техническое состояние транспортного средства.