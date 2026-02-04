 На большинстве основных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - ФОТО | 1news.az | Новости
На большинстве основных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - ФОТО

First News Media08:30 - Сегодня
На большинстве основных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - ФОТО

На нескольких дорогах Баку наблюдаются заторы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Затруднено движение транспорта по следующим направлениям:

Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

улица Микаила Мушфига - от кольца "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

проспект Бабека - в направлении центра;

проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;

Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

Аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Кёроглу";

улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова.

