На большинстве основных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - ФОТО
На нескольких дорогах Баку наблюдаются заторы.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Затруднено движение транспорта по следующим направлениям:
Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
улица Микаила Мушфига - от кольца "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;
проспект Бабека - в направлении центра;
проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;
Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;
Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
Аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Кёроглу";
улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова.