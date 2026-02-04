 Папа Римский: Алиев и Пашинян вселяют надежду в мире | 1news.az | Новости
Папа Римский: Алиев и Пашинян вселяют надежду в мире

First News Media23:20 - 04 / 02 / 2026
Папа Римский: Алиев и Пашинян вселяют надежду в мире

Лауреаты "Премии Заида за человеческое братство" - президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и афганская активистка Зарка Яфтали - вселяют надежду в мире, где зачастую вместо строительства мостов возводятся стены.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании Папы Римского Льва XIV лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

"Сегодня мы посредством "Премии Заида за человеческое братство" выражаем наше уважение тем, кто превращает эти ценности в искренние примеры человеческого милосердия и благотворительности. Наши лауреаты - президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Зарка Яфтали вселяют надежду в мире, где зачастую вместо строительства мостов возводятся стены. Выбрав трудный путь солидарности, а не безразличия, они продемонстрировали, что даже самые глубоко укоренившиеся разногласия могут быть устранены в результате конкретных действий. Их деятельность доказывает, что свет братства может одержать победу над тьмой братоубийства.

Наконец, я выражаю свою благодарность президенту ОАЭ шейху Мохаммеду бин Заиду Аль Нахайяну за неизменную поддержку этой инициативы, а также благодарю Комитет Заида за его видение и моральную позицию. Давайте продолжим работать вместе, чтобы братская любовь стала единым решением для всех", - отметил Папа Римский.

