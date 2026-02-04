Определены даты и места проведения выпускных экзаменов для 9-х классов

Государственный экзаменационный центр утвердил график проведения выпускных экзаменов по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Экзаменационная кампания состоится в апреле 2026 года и пройдет в три этапа - 5, 12 и 26 апреля - с распределением выпускников по городам и районам страны.

5 апреля экзамены будут организованы в Хатаинском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском, Сабаильском и Пираллахинском районах города Баку. В этот же день экзамены пройдут в городе Гянджа (1 часть), Самухском районе, Евлахском районе, Шамкирском районе (1 часть), Агстафинском районе, Шекинском районе, городе Лянкяран (1 часть), Астаринском районе, Ярдымлинском районе, Агдамском районе, включая полные средние школы сел Кенгерли и Хыдырлы, Агджабединском районе, городе Шуша, городе Ханкенди (городская школа № 4 и полная средняя школа села Керкиджахан), Кяльбаджарском районе (городская школа № 1), Ходжалинском районе (городская школа № 1 и полная средняя школа села Баллыджа), Уджарском районе, Зардабском районе, Шамахинском районе, Имишлинском районе, Гаджигабульском районе, Билясуварском районе, Гусарском районе, Сиязанском районе, Хызинском районе и Шабранском районе.

12 апреля выпускные экзамены состоятся в Сабунчинском районе города Баку (1 часть), Хазарском районе города Баку (1 часть), Ясамальском районе города Баку и Бинагадинском районе города Баку. В этот день экзамены также будут проведены в городе Сумгайыт (1 часть), Абшеронском районе (1 часть), городе Гянджа (2 часть), городе Мингячевир, Дашкесанском районе, Шамкирском районе (2 часть), Газахском районе, Габалинском районе, Огузском районе, городе Лянкяран (2 часть), Джалилабадском районе (1 часть), Масаллинском районе (1 часть), Бейляганском районе, Физулинском районе, включая полную среднюю школу № 1 имени Мирзы Улугбека, Зангиланском районе (полная средняя школа села Агалы), Джебраильском районе (полная средняя школа имени Мехди Мехтизаде), Агдашском районе, Агсуинском районе, Гобустанском районе, Сабирабадском районе (1 часть), Нефтчалинском районе, городе Ширван, Хачмазском районе (1 часть), Губинском районе (1 часть), а также в школах с обучением на английском языке.

Заключительный этап экзаменов назначен на 26 апреля. В этот день экзамены пройдут в Сабунчинском районе города Баку (2 часть), Низаминском районе города Баку, Хазарском районе города Баку (2 часть), Насиминском районе города Баку, городе Сумгайыт (2 часть), Абшеронском районе (2 часть), Нахчыванской Автономной Республике, Гейгельском районе, Геранбойском районе, городе Нафталан, Гядабейском районе, Товузском районе, Гахском районе, Балакенском районе, Загатальском районе, Лерикском районе, Джалилабадском районе (2 часть), Масаллинском районе (2 часть), Бардинском районе, Тертерском районе, Гейчайском районе, Саатлинском районе, Сальянском районе, Кюрдамирском районе, Исмаиллинском районе, Сабирабадском районе (2 часть), Хачмазском районе (2 часть), Губинском районе (2 часть), Агдеринском районе, включая средние школы сел Талыш, Гёярх, Гасанриз, Шихарх и Суговушан, Лачинском районе, включая городскую полную среднюю школу № 2 и полные средние школы сел Забух и Сус. Также экзамены будут организованы в специальных школах города Баку, школах-интернатах и школах при исправительных учреждениях, а также в школах для учащихся грузинского сектора обучения.

В Государственном экзаменационном центре уточняют, что учащиеся школ районов вынужденных переселенцев будут сдавать экзамены в даты, соответствующие дням проведения экзаменов в городах и районах, где фактически расположены их учебные заведения.

Кроме того, экзамены для учащихся школ, расположенных в Сабунчинском и Хазарском районах города Баку, городах Сумгайыт и Гянджа, а также в Абшеронском, Шамкирском, Лянкяранском, Джалилабадском, Масаллинском, Хачмазском и Губинском районах, разделены на два экзаменационных дня. Данная мера принята с целью снижения интенсивности транспортного движения и более равномерной организации экзаменационного процесса. В официальном графике эти дни обозначены как первая и вторая части.

Пропускные листы для участия в экзаменах будут размещены на официальном сайте Государственного экзаменационного центра за пять дней до каждой даты проведения экзамена.