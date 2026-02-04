 Лейла Алиева приняла участие в мероприятии «Собрание человеческого братства» в Абу-Даби - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии «Собрание человеческого братства» в Абу-Даби - ФОТО

First News Media00:31 - Сегодня
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии «Собрание человеческого братства» в Абу-Даби - ФОТО

3 февраля в Национальном музее Заида в Абу-Даби состоялось мероприятие под названием «Собрание человеческого братства» (Human Fraternity Majlis).

Cначала было продемонстрировано видеообращение министра толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Нахайяна Мубарак Аль Нахайяна.

Затем выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам и руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева.

Кардинал Джордж Коовакaд зачитал письмо Папы Льва XIV, адресованное участникам мероприятия.

Был продемонстрирован видеоролик о «Премии Заида за человеческое братство».

Затем состоялась панельная сессия под названием «Женское лидерство - основа человеческого братства». Выступившая на сессии экс-президент Индонезии и член жюри Премии Заида Мегавати Сукарнопутри, первая леди Ливана Нехмат Аун, первая леди Колумбии Вероника Алькосер Гарсия.

Выступая на панельной сессии, Лейла Алиева отметила, что в Азербайджане уважение к различным культурам, религиям и традициям всегда было неотъемлемой частью образа жизни. Отмечалось, что дети в Азербайджане растут в доброжелательной обстановке, воспитываются в духе высоких семейных ценностей, что в дальнейшем формирует их как сильные личности. Говоря о деятельности Фонда Гейдара Алиева, Лейла Алиева обратила внимание на то, что Фонд построил или капитально отремонтировал множество школ не только в Азербайджане, но и в таких странах, как Пакистан, Грузия, Босния и Герцеговина. Подчеркнув необходимость неизбежных изменений в системе образования в условиях развития новых технологий, Лейла Алиева сказала, что этот процесс уже начался.

Лейла Алиева отметила, что как родители, так и учителя должны уделять детям больше внимания, относиться к ним с уважением и уметь их слушать.

Коснувшись важности защиты детей от негативного влияния социальных сетей, Лейла Алиева сообщила, что в настоящее время в Азербайджане на основе международного опыта изучаются пути защиты несовершеннолетних от вредной информации.

На мероприятии также выступила первая леди Пакистана Асифа Бхутто Зардари.

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии «Собрание человеческого братства» в Абу-Даби - ФОТО

Сегодня, 00:31

Индия согласилась закупать больше нефти у США

Сегодня, 00:00

В Баку пропал студент

03 / 02 / 2026, 23:40

Белый дом: Переговоры США и Ирана в силе, несмотря на инцидент с беспилотником

03 / 02 / 2026, 23:22

Убит сын Каддафи

03 / 02 / 2026, 23:20

В Баку прошло музыкально-поэтическое мероприятие, посвящённое поэзии Египта и Азербайджана

03 / 02 / 2026, 23:10

Иран потребовал перенести переговоры из Стамбула в Оман

03 / 02 / 2026, 23:00

Пентагон подтвердил, что США сбили иранский беспилотник в Аравийском море - ОБНОВЛЕНО

03 / 02 / 2026, 22:40

Трампа с Меланией познакомил Эпштейн

03 / 02 / 2026, 22:20

В Афганистане появится кафедра пророческой медицины

03 / 02 / 2026, 22:00

Суд арестовал бывшего начальника Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны - ОБНОВЛЕНО

03 / 02 / 2026, 21:40

Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

03 / 02 / 2026, 21:20

В Бильгях начался снос объектов экс-депутата

03 / 02 / 2026, 21:00

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошли мероприятия, посвященные WUF13 - ФОТО

03 / 02 / 2026, 20:40

Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

03 / 02 / 2026, 20:20

Директор Строительного колледжа освобождён от должности - Новое назначение - ФОТО

03 / 02 / 2026, 20:00

Грузовой поезд с российским зерном, отправленный транзитом через Азербайджан, прибыл в Армению

03 / 02 / 2026, 19:45

Меркель нашли в файлах Эпштейна

03 / 02 / 2026, 19:15

«Nar» и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту «GəncVİZYON»

03 / 02 / 2026, 19:00

УЕФА отметил успехи «Карабаха» в Лиге чемпионов

03 / 02 / 2026, 18:45
