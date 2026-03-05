 США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней | 1news.az | Новости
США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней

09:17 - Сегодня
Соединенные Штаты рассчитывают проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

Как пишет издание, представители Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) обратились к руководству Пентагона с просьбой «направить в штаб-квартиру [командования] в Тампе (штат Флорида) дополнительное число военных разведчиков для поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, - до сентября включительно». Газета называет этот запрос указанием на то, что военная операция США против исламской республики «может продлиться существенно дольше изначально обозначенных президентом страны Дональдом Трампом временных рамок в четыре недели».

Кроме того, привлечение дополнительных специалистов, по оценке газеты, свидетельствует о том, что американская администрация «не была полностью готова к последствиям» конфликта. В пользу этого тезиса, по данным Politico, говорит также то, что Госдепартамент направляет дополнительный персонал в посольство США в Афинах для оказания поддержки американским гражданам в условиях конфликта.

Источник: ТАСС

