 Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы

First News Media13:05 - Сегодня
Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы

На продолжающемся в Бакинском военном суде процессе над гражданами Армении зачитывается приговор обвиняемым.

Согласно приговору, обвиняемый Давид Манукян приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Гражданин Армении генерал-майор Д.Манукян, бывший военнослужащий вооруженных сил этой страны.

Напомним, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также запрашивали для обвиняемого пожизненное лишение свободы.

Отметим, что оглашением приговора продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, её насильственное удержание и совершение других многочисленных преступлений.

Источник: АПА

Поделиться:
347

Актуально

От редакции

Как превратить победу в мир. Формула Ильхама Алиева и Премия Заида как ее ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Футбол

Посольство США о визах для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Политика

Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

Политика

Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

Бако Саакян приговорен к 20 годам лишения свободы

Байрамов: Азербайджан не признает независимость Тайваня

Аркадий Гукасян приговорен к 20 годам лишения свободы

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

В «Гражданском договоре» допустили начало экспорта из Армении в Азербайджан в ближайшее время

Из Баку в Армению отправился грузовой поезд с российским зерном - ФОТО

В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане

Последние новости

В Агджабеди 7-летний мальчик получил 19 ножевых ранений, находится в реанимации - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

H&M откроет свой первый магазин в Азербайджане

Сегодня, 15:15

Новые фотокадры продолжения «Дьявол носит Prada» появились в Cети - ФОТО

Сегодня, 15:07

Ален Симонян: Армения не пытается делать что-то против России

Сегодня, 15:03

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман и дождь

Сегодня, 15:00

Лавров прокомментировал возможное членство Армении в ЕС

Сегодня, 14:57

Уиткофф: прогресс по переговорам России и Украины ожидается в ближайшие недели

Сегодня, 14:55

Симонян: У Армении остаются вопросы по ОДКБ, на которые она не получила ответ

Сегодня, 14:53

Выявлена незаконная деятельность предприятия по производству колбасы - ФОТО

Сегодня, 14:50

В Армении заинтересованы в связях с Россией и не считают нужным выходить из ЕАЭС – спикер парламента

Сегодня, 14:48

Эрдоган: дипломатический процесс между США и Ираном не прерван

Сегодня, 14:45

Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленных

Сегодня, 14:40

Посольство США о визах для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

Сегодня, 14:30

Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

Сегодня, 14:13

Крах поиска «слабого звена»

Сегодня, 14:00

Кино на неделю: Джейсон Стэйтем в экшен-триллере «Убежище» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

В Баку проходит региональный юридический форум «LEGIS», организованный компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 13:47

Обсуждено включение 41 нового памятника в список историко-культурных ценностей - ФОТО

Сегодня, 13:43

Бако Саакян приговорен к 20 годам лишения свободы

Сегодня, 13:37

Байрамов: Азербайджан не признает независимость Тайваня

Сегодня, 13:35
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48