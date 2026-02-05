Давид Манукян приговорен к пожизненному лишению свободы

На продолжающемся в Бакинском военном суде процессе над гражданами Армении зачитывается приговор обвиняемым.

Согласно приговору, обвиняемый Давид Манукян приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Гражданин Армении генерал-майор Д.Манукян, бывший военнослужащий вооруженных сил этой страны.

Напомним, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также запрашивали для обвиняемого пожизненное лишение свободы.

Отметим, что оглашением приговора продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, её насильственное удержание и совершение других многочисленных преступлений.

