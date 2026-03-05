Нахчыванский международный аэропорт подвергся ударам беспилотников - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях распространилась информация о том, что Нахчыванский международный аэропорт подвергся ударам беспилотников со стороны Ирана.

Как сообщает 1news.az, некоторые пользователи и журналисты опубликовали посты, в которых утверждается о ракетном обстреле аэропорта Нахчывана.

На некоторых кадрах, распространившихся в сети, видны разрушения внутри терминала аэропорта: повреждены потолочные конструкции и выбиты стекла. По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет, однако зафиксирован определенный материальный ущерб.

Также утверждается, что после инцидента некоторые самолеты, направлявшиеся в Нахчыван, были вынуждены вернуться обратно, а в самом аэропорту введены ограничения на полеты.

Отметим, что несмотря на добрососедские отношения, которые Азербайджан демонстрировал по отношению к Ирану, иранский режим показал свою истинную сущность.

Азербайджан не разрешил использовать свою территории для военных операций против Ирана, однако подвергся атаке со стороны Тегерана.

12:12

В социальных сетях распространены видео попадания неизвестной ракеты в близи территории Нахчыванского международного аэропорта.

На кадрах видно, как ракета падает недалеко от здания аэропорта, в результате чего на месте возник пожар.