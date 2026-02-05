Давид Бабаян приговорен к пожизненному лишению свободы

На продолжающемся в Бакинском военном суде процессе над гражданами Армении зачитывается приговор обвиняемым.

Согласно приговору, обвиняемый Давид Бабаян приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также запрашивали для обвиняемого пожизненное лишение свободы.

Д.Бабаян возглавлял так называемый МИД сепаратистского режима.

Отметим, что оглашением приговора продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, её насильственное удержание и совершение других многочисленных преступлений.

