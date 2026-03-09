Минобороны Азербайджана осудил ракетную атаку Ирана против Турции

Министерство обороны Азербайджана выступило с реакцией на ракетную атаку Ирана против Турции.

«Мы решительно осуждаем ракетную атаку, предпринятую против территории Турецкой Республики и нейтрализованную над Газиантепом», - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

В нем подчеркивается, что «подобные действия представляют серьезную угрозу для регионального мира и безопасности и являются неприемлемыми».

«Мы выражаем полную солидарность с братской Турецкой Республикой. Мы поддерживаем усилия правительства Турции по обеспечению безопасности своего населения и территории. Азербайджан решительно стоит плечом к плечу с Турцией», - указывается в заявлении Минобороны Азербайджана.

Отметим, что баллистическая ракета, выпущенная со стороны Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована подразделениями ПВО и ПРО НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

Некоторые фрагменты ракеты упали на пустующие участки земли в Газиантепе. В результате инцидента погибших или раненых нет.