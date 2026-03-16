Макрон в разговоре с Пезешкианом призвал Иран к деэскалации в регионе

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на своей странице в соцсети Х, что в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом призвал его «немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран осуществляет против стран региона — как напрямую, так и через своих посредников, в том числе в Ливане и Ираке».

«Я напомнил ему, что Франция действует строго в оборонительных рамках, направленных на защиту своих интересов, своих региональных партнеров и свободы судоходства, и что нападения на нашу страну недопустимы», - отметил Макрон.

По его словам. «бесконтрольная эскалация, свидетелями которой мы являемся, погружает весь регион в хаос, что влечет за собой серьезные последствия сегодня и на годы вперед», за что расплачиваются как народ Ирана, так и народы всего региона.

«Только новая политическая структура и рамки безопасности могут обеспечить мир и безопасность для всех. Такая структура должна гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, а также устранить угрозы, исходящие от его баллистической программы и дестабилизирующей деятельности на региональном и международном уровнях», - подчеркнул французский лидер.

Он также заявил, что свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть восстановлена в кратчайшие сроки.