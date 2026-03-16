Новая Конституция Казахстана: что меняется?

First News Media11:47 - Сегодня
Как сообщалось, в Казахстане состоялся референдум по принятию новой Конституции.

Центральная комиссия референдума (ЦКР) обнародовала предварительные итоги. По данным на утро 16 марта, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан. Это 87,15 процента от числа проголосовавших. Против высказались 898 099 человек. В голосовании приняли участие 9 127 192 человек, или 73,12 процента от числа граждан, имеющих такое право.

Новая Конституция Казахстана предполагает масштабные изменения в устройстве власти и в ряде правовых норм. Это самый большой пересмотр за историю независимости.

Так, меняется подход к международным договорам: их действие предлагается регулировать законами Казахстана.

Расширяется запрет на иностранное финансирование, вводятся дополнительные требования к прозрачности средств НКО и упоминается существующий реестр получателей иностранных денег.

В блоке о правах и свободах уточняются основания для их ограничения, описываются гарантии при задержании, усиливается защита персональных данных и коммуникаций в цифровой среде.

В части свободы слова сохраняется запрет цензуры, но расширяется список запрещённой пропаганды и добавляются ограничения на распространение информации, затрагивающей честь, достоинство и общественный порядок.

В социальном блоке меняются формулировки про "бесплатность" медицины и образования, при этом власти объясняют, что услуги всё равно оплачиваются государством.

Отдельно уточняется определение брака как союза мужчины и женщины.

Самый крупный политический блок касается президента и парламента: предлагается вернуть должность вице-президента и изменить порядок передачи власти в случае сложения полномочий главой государства.

Также проект закрепляет переход к однопалатному парламенту — Курултаю — подробно описывая его состав, полномочия, процедуру принятия законов и основания для роспуска.

Источник: Tengrinews.kz

1news TV
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22