Новая Конституция Казахстана: что меняется?

Как сообщалось, в Казахстане состоялся референдум по принятию новой Конституции.

Центральная комиссия референдума (ЦКР) обнародовала предварительные итоги. По данным на утро 16 марта, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан. Это 87,15 процента от числа проголосовавших. Против высказались 898 099 человек. В голосовании приняли участие 9 127 192 человек, или 73,12 процента от числа граждан, имеющих такое право.

Новая Конституция Казахстана предполагает масштабные изменения в устройстве власти и в ряде правовых норм. Это самый большой пересмотр за историю независимости.

Так, меняется подход к международным договорам: их действие предлагается регулировать законами Казахстана.

Расширяется запрет на иностранное финансирование, вводятся дополнительные требования к прозрачности средств НКО и упоминается существующий реестр получателей иностранных денег.

В блоке о правах и свободах уточняются основания для их ограничения, описываются гарантии при задержании, усиливается защита персональных данных и коммуникаций в цифровой среде.

В части свободы слова сохраняется запрет цензуры, но расширяется список запрещённой пропаганды и добавляются ограничения на распространение информации, затрагивающей честь, достоинство и общественный порядок.

В социальном блоке меняются формулировки про "бесплатность" медицины и образования, при этом власти объясняют, что услуги всё равно оплачиваются государством.

Отдельно уточняется определение брака как союза мужчины и женщины.

Самый крупный политический блок касается президента и парламента: предлагается вернуть должность вице-президента и изменить порядок передачи власти в случае сложения полномочий главой государства.

Также проект закрепляет переход к однопалатному парламенту — Курултаю — подробно описывая его состав, полномочия, процедуру принятия законов и основания для роспуска.

Источник: Tengrinews.kz