Все мартовские пособия и стипендии выплачены раньше срока

В связи с предстоящими праздниками сегодня были выплачены пособия, стипендии и адресная социальная помощь за март.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, все социальные выплаты за этот месяц были завершены досрочно, передает 1news.az.

Ранее также сообщалось, что пенсии за март были выплачены раньше графика: 6 марта - пенсионерам, проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а 11 марта - пенсионерам и лицам, получающим пенсии на льготных условиях, в других регионах страны.