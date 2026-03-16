В Индии при пожаре в больнице погибли 10 человек

На востоке Индии 10 человек погибли при пожаре, произошедшем в отделении интенсивной терапии больницы горда Каттак штата Одиша.

Об этом сообщил глава штата Мохан Чаран Маджи.

"В общей сложности 23 пациента были переведены в другие отделения. Семь пациентов в тяжелом состоянии умерли в процессе перевода в другие отделения интенсивной терапии и палаты, еще три пациента умерли позднее. Я дал указание ответственным должностным лицам обеспечить надлежащее лечение пострадавших пациентов", - сказал он журналистам.

По словам Маджи, по меньшей мере 11 сотрудников больницы получили ожоги и травмы, спасая пациентов.

Пожар начался ночью в помещении, где проходили лечение пациенты в критическом состоянии. На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание. Власти распорядились провести расследование инцидента.

