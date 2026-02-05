В Еврокомиссии осудили призыв президента ФИФА вернуть РФ в международный футбол

Еврокомиссар по вопросам спорта Глен Микалеф заявил, что решительно выступает против инициативы президента ФИФА Джанни Инфантино отменить запреты на участие России в международных футбольных турнирах.

«Спорт не существует в вакууме. Он отражает то, кто мы есть и за что мы решили бороться. Позволить агрессорам вернуться к мировому футболу, будто ничего не произошло, означает игнорировать реальные риски для безопасности и глубокую боль, вызванную войной», - сказал Микалеф.

Ранее президент ФИФА заявил, что руководящий орган мирового футбола «обязан позволить России» снова участвовать в соревнованиях. Он утверждал, что запреты и бойкоты якобы «порождают еще больше ненависти», а участие россиян в турнирах «пошло бы на пользу».

На слова Инфантино резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что «Россия уже убила 679 украинских детей, которые никогда не смогут сыграть в футбол», и назвал авторов инициативы возвращения РФ в международный футбол «моральными дегенератами».

Москва в свою очередь поддержала предложение Инфантино.

«Мы видели эти заявления (Инфантино – ред.) и приветствуем их», – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Даже в случае гипотетической отмены запрета в ближайшее время, Россия не сможет принять участие в чемпионате мира в этом году, поскольку не участвовала в отборочных раундах.

Источник: «Украинская правда»