Как превратить победу в мир. Формула Ильхама Алиева и Премия Заида как ее международное признание

В международной практике награды часто выполняют важную символическую и ценностную функцию, и лишь в исключительных случаях выходят за рамки символизма, превращаясь в признание исторической роли личности.

Присуждение Президенту Ильхаму Алиеву авторитетной глобальной награды в области мира - Премии Заида за человеческое братство стало именно таким маркером отражения совпадения политической воли лидера и объективной логики истории, а также принципиальным сигналом – мировое сообщество признает мир как результат стратегической решимости и ответственности победителя за будущее.

Это международное признание имеет под собой конкретное политическое и историческое содержание. Речь идет о реальных результатах - завершении длившегося десятилетиями конфликта, формировании условий для прочного мира и выстраивании новой модели региональной стабильности. Азербайджан, действуя в рамках международного права и опираясь на четкую стратегию, не только восстановил справедливость, но пошел гораздо дальше, протянув Армении руку мира и предложив повестку мирного и безопасного будущего, в центре которой – добрососедство, сотрудничество и развитие.

Именно поэтому внешнеполитический курс Баку, основанный на принципе справедливого мира, сегодня все чаще воспринимается на глобальной арене как образец подхода к выходу из затяжных конфликтов и формированию устойчивой региональной безопасности.

Важнейшей особенностью этого курса стало осознание того, что затяжные конфликты не могут быть урегулированы исключительно посредством дипломатических деклараций. Президент Ильхам Алиев после многолетних безрезультатных переговоров отказался от логики управляемого конфликта, сделав ставку на устранение его первопричины. Такой подход позволил не только завершить конфликт, но и заложить институциональные основы мира, при которых безопасность перестает быть временным компромиссом и превращается в устойчивое состояние. Именно эта связка права, силы и ответственности сформировала новую конфигурацию безопасности на Южном Кавказе и вывела Азербайджан в число ответственных акторов глобальной повестки.

В этом контексте награждение Президента Ильхама Алиева одной из самых престижных гуманитарных и миротворческих наград в мире стало логическим продолжением международного признания его стратегического лидерства и дипломатического мастерства, ярким свидетельством высокого доверия и уважения глобального сообщества Азербайджану и его руководителю за решительную принципиальную линию на укрепление мира, стабильности и гуманитарных ценностей.

Как это видит мир

Премия Заида за человеческое братство наглядно демонстрирует высокую оценку мировой общественности не только за завершение армяно-азербайджанского конфликта, но и за исключительный личный вклад Президента Ильхама Алиева в дело мира и глобальной стабильности. Это признание нашло отражение в поздравительных видеообращениях мировых лидеров, прозвучавших на состоявшейся 4 февраля в Абу-Даби церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Верю, что с вступлением в силу соглашения, цель, круг охвата, содержание и дух которого согласован обеими сторонами, откроется новая страница в будущем Кавказа. Турция искренне поддерживает все инициативы, направленные на спокойствие, мир, процветание и стабильность в нашем регионе и во всем мире. Мы продолжим делать все от нас зависящее для установления прочного мира на Кавказе и активно работать над построением мостов дружбы, основанных на справедливости».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «В то время, когда мир находится в ситуации нарастающего раскола, такая политика обладает исключительным моральным и политическим значением. Достигнутый Азербайджаном и Арменией прогресс на пути к мирному соглашению является поворотным моментом исторической значимости. Это демонстрирует, что даже долгосрочные конфликты могут быть урегулированы посредством диалога, ответственности и сдержанности… В период, характеризующийся противостоянием и серьезными линиями раскола, данный опыт демонстрирует, что примирение – это не слабость, а сила… Мир и сотрудничество между Азербайджаном и Арменией придают этому наследию новое содержание, демонстрируют его актуальность далеко за пределами региона. Это также укрепило доверие к дипломатии как эффективному инструменту международных отношений».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Сегодня в меняющемся мире существует большая потребность в ответственных лидерах, непоколебимой политической воле и решении проблем посредством диалога. В нынешней сложной международной обстановке поучительные решения, принимаемые таким образом, могут стать основой стабильности и создать прочное доверие между государствами и народами. Однако такое бесценное богатство, как мир, не возникает само по себе. Мир требует смелости, умения слушать другого и находить пути компромисса даже в самых сложных условиях, способность нести ответственность за принятые решения... Достигнутая договоренность [между Азербайджаном и Арменией] является наглядным примером ответственного подхода к разрешению проблемы, историческим шагом на пути обеспечения стабильности во всем нашем регионе».

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф: «В мире, находящемся в тисках раскола и конфликтов, всегда выделялись решительность, смелость и лидерские качества Президента Алиева, его нацеленное на будущее видение проявилось в том, что он, отставив в сторону многолетние противоречия, открыл путь к миру, укреплению стабильности на основе исторического мирного соглашения с Арменией… Мы гордимся высокими достижениями Азербайджана под мудрым и продуманным руководством Президента Ильхама Алиева. Он известен как решительный глашатай мира и стабильности на Кавказе и за его пределами. Пакистан приветствовал это соглашение как начало новой эпохи спокойствия и устойчивого мира не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров: «Кыргызская Республика твердо уверена, что полное восстановление отношений между вашими странами служит, в первую очередь, интересам обоих народов и создает прочную основу для устойчивого мира. В этом смысле мы полностью поддерживаем предпринимаемые Баку и Иреваном в последнее время усилия по скорейшему подписанию мирного соглашения. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку этому процессу, который укрепляет взаимное доверие между двумя странами и способствует формированию устойчивой архитектуры мира».

Президент Ливана Джозеф Аун: «Эта премия является высокой оценкой исторического мирного соглашения, которое положило конец многолетнему конфликту между двумя странами и открыло новую страницу стабильности для более безопасного будущего народов региона. Это достижение еще раз доказывает, что, когда политическая смелость объединяется с искренней волей, конфликт можно превратить в возможность, а мир – в постоянный выбор».

Король Иордании Абдалла II: «Поздравляю с вашим смелым выбором мира. Это достижение – результат вашей невероятной смелости и лидерских качеств.

Ваш успех – пример торжества мира после длившегося десятилетиями конфликта.

Он вселяет в людей во всем мире, особенно в регионе, надежду на то, что в будущем они будут жить, воспитывать своих детей, работать и процветать в условиях мира, безопасности и стабильности».

Учиться жить в мире – как это видит Ильхам Алиев

Итак, своей последовательной и принципиальной политикой Азербайджан вновь подтверждает статус государства, для которого мир это - не декларация, а осознанный стратегический выбор. С этой призмы Премия Заида демонстрирует, насколько высоко международное сообщество ценит приверженность азербайджанского лидера миру, диалогу и устойчивой стабильности. Страна, прошедшая через десятилетия конфликта, сегодня решительно формирует новую повестку мира в регионе, задавая ориентиры для всего мира.

Эти ценности нашли отражение и в словах самого Президента Ильхама Алиева на церемонии вручения Премии Заида. Глава государства подчеркнул, насколько важен мир между Азербайджаном и Арменией не только для наших двух стран, но и для всего региона: «Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Как я уже много раз говорил, мы учимся - учимся жить в условиях мира. Могу сказать вам, это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с тех пор, как обрели независимость, и мы быстро этому учимся».

Азербайджанский лидер заявил, что последние шесть месяцев с исторического саммита в Вашингтоне, организованного Президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру: «Эти шесть месяцев, как я уже сказал, были очень важными для развития наших отношений. Мы не только сняли ограничения на грузоперевозки через Азербайджан в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Другими словами, наше сотрудничество началось в течение этих шести месяцев. Сейчас мы расширяем наши торговые отношения. Сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили наши дальнейшие действия».

«Я считаю, что наш пример должен быть изучен и взят за основу в качестве дорожной карты теми, кто все еще находится в состоянии войны. Наш пример демонстрирует, что мир возможен, несмотря на длительный конфликт, несмотря на страдания и взаимное недоверие. Мир возможен, когда обе стороны проявляют сильную политическую волю и когда этот процесс поддерживается дружественными странами и международным сообществом», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, мирная повестка Азербайджана, выстроенная на основе международного права, политической воли и ответственности за будущее региона, вновь получила высокую оценку на глобальном уровне. И эта оценка - не просто политический жест, она отражает международное признание системного подхода Баку к обеспечению мира, стабильности и развития.

В этом контексте Премия Заида за человеческое братство усиливает имидж Азербайджана как государства, приверженного миру, открытому диалогу и гуманитарным ценностям. Одновременно эта награда служит подтверждением глобального признания стратегических усилий Президента Ильхама Алиева, который своим лидерством обеспечивает долгосрочное развитие, стабильность и безопасность региона.

Азербайджан продемонстрировал миру формулу превращения победы в устойчивый мир, и международное признание этой формулы стало закономерным подтверждением стратегического лидерства страны и Президента Ильхама Алиева на глобальной арене.