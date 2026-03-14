Фархад Мамедов: Азербайджан и Армения формируют собственную модель урегулирования конфликта

Азербайджанский политолог, директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов дал обширное интервью французскому изданию EurasiaPeace.

- Большое спасибо за то, что приняли наше приглашение ответить на несколько вопросов о процессе диалога между гражданскими обществами Азербайджана и Армении. Прежде всего, не могли бы вы рассказать нам о Центре исследований Южного Кавказа, директором которого вы являетесь, и о ваших конкретных темах исследований в рамках этого аналитического центра?

- Наш исследовательский центр занимается исследованиями процессов в странах Южного Кавказа, взаимоотношениями стран региона с непосредственными соседями – Турцией, Россией, Ираном и со странами, которые имеют интерес в регионе. Южный Кавказ не большой по территории фрагментированный регион, однако в нашем регионе вы можете встретить влияние всех процессов, которые происходят в Евразии. Здесь есть военно-политические блоки НАТО (Турция) и ОДКБ (Армения, Россия), экономические союзы ЕАЭС (Армения, Россия) и ЕС (Турция, Грузия). Южный Кавказ интересен Китаю в его видении Один Пояс-Один путь. США и ЕС также интересуются регионом – здесь есть и геополитика, участие в энергетических проектах в партнерстве с Азербайджаном, а также интерес по выходу на Центральную Азию. Процессы на Ближнем Востоке и в Восточной Европе влияют на наш регион.

Таким образом, динамика нашего региона очень высокая и все эти процессы и события следует осмысливать, что мы пытаемся делать в рамках деятельности нашего исследовательского центра.

- Инициатива «Мост мира» стартовала в октябре 2025 года, а в феврале как раз завершился третий раунд дискуссий. Не могли бы вы для начала рассказать, успешно ли продвигаются эти обсуждения с представителями армянского гражданского общества и довольны ли вы работой, проделанной в рамках этой структуры?

- Контакты, диалоги и обсуждения на уровне представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении были во все времена тридцатилетнего конфликта. В большинстве случаев это были встречи на территории третьих стран и организаторами выступали иностранные неправительственные организации. Отличием формата «Мост мира» является то, что правительства двух стран поддерживают данный диалог и он проходит в двустороннем формате.

После первой встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Абу-Даби 10 июля и Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года была принята совместная декларация лидеров, после которой стала ясна последовательность шагов в направлении подписания мирного договора и зафиксировано обязательство решать все вопросы политико-дипломатическими методами. На сегодня в мирном процессе мы наблюдаем конструктивный диалог на политическом уровне, начало экономического взаимодействия и учреждение двустороннего формата диалога на уровне гражданского общества.

В рамках инициативы «Мост мира» происходит знакомство представителей гражданского общества, которые поддерживают утвержденную мирную повестку. Мы достигли максимальной искренности в диалоге, несмотря на недоверие и последствия конфликта. Стараемся структурировать диалог таким образом, чтобы происходил открытый обмен мнениями, высказывались ожидания и беспокойства обществ. Наряду с этим, обе группы проводят встречи с различными сегментами обществ у себя в странах, чтобы сформировать уровень готовности обществ к миру. И, конечно, обсуждаем будущие планы, что можем сделать сейчас, в условиях нынешней реальности, и чем можем быть полезным для стран и обществ Азербайджана и Армении в будущем.

- Не могли бы вы подробнее остановиться на темах, обсуждавшихся на этом форуме, рассказать о составе участников, о том, где проходят эти встречи и каковы их основные цели?

- Первые две встречи были проведены в Армении и Азербайджане в формате 5Х5. Третья встреча была уже более многочисленной 20Х20. В основном это представители неправительственных организаций, экспертного сообщества, медиа. Обсуждаются вовлечение экологов, женских организаций, молодежных организаций, приграничные муниципалитеты. Это будет зависеть от того, насколько далеко мы будем продвигаться в мирной повестке.

По местам проведения есть понимание, что встречи должны проходить на территории наших стран. Если первые две встречи прошли в столицах, то последующие запланированы в регионах. Также если в начале мы использовали авиатранспорт (между Баку и Ереваном 30 лет не летят самолеты), то в последний раз азербайджанская делегация пересекла сухопутную границу. Это символы, и они очень важны на данном начальном этапе мирного процесса.

По темам обсуждений могу сказать, что мы обнародовали последнюю программу – там есть обсуждения нынешней политической ситуации, тема транспортной разблокировки, обсуждение направлений деятельности гражданского общества. Важным являются встречи с официальными лицами, где в доверительной атмосфере создаются возможности задавать интересующие вопросы и получать информацию из первых рук. Это повышает информированность гражданского общества и создает связь между треком 1 и треком 2.

- Какие из этих разнообразных тем вы считаете наиболее чувствительными для обсуждения с представителями армянского гражданского общества и какие вызывают наиболее жаркие споры? Не могли бы вы рассказать о вашей позиции по этим вопросам?

- На встречах в своих странах мы выслушиваем мнение и позицию различных групп общества по мирному процессу. В рамках инициативы «Мост мира» транслируем эти настроения. В основном это скептицизм в отношении мира и недоверие. Конечно, главной чувствительной темой является гуманитарная составляющая конфликта – это сотни тысяч людей, которые стали жертвами конфликта. Здесь важен комплексный, а не селективный подход.

Армянская группа поднимает тему граждан Армении, арестованных за преступления, а азербайджанская группа отмечает тему пропавших без вести трех тысяч граждан Азербайджана, о судьбе которых нет информации.

Деликатными темами можно назвать используемые термины, судьбу культурного наследия азербайджанцев в Армении и армян в Азербайджане, тему безопасности, фобии, риторику.

Однако у участников диалога есть понимание, что в данный исторический период правительства Азербайджана и Армении решили зафиксировать реальность и предпринимают попытку создать рамку для мира. Мы не можем изменить прошлое, однако обладаем возможностью сформировать мирное будущее и выйти из конфликтной спирали.

- Являются ли позиции членов азербайджанского гражданского общества едиными и единогласными, или же существуют разногласия между акторами внутри армянской и азербайджанской групп? Каковы ваши наблюдения по этому поводу?

Каждый участник диалога представляет самого себя и высказывает свое мнение. Конечно, существуют разногласия между представителями Азербайджана и Армении, были случаи, когда высказывались отличные друг от друга мнения в составе национальных делегаций. От этого никто не застрахован, если диалог открытый.

Мы стараемся структурировать диалог, чтобы в ограниченный по времени период смогли достичь максимального результата. Обсуждая нынешний период мирного процесса, приходит понимание того, что возможно сейчас, а что можно оставить на будущее. Это очень сложный процесс, который требует терпения и последовательности. Мы не имеем права на ошибку.

- Каков ваш взгляд на это диалоговое пространство на Южном Кавказе и на эволюцию дискуссий с момента проведения первой встречи? Оптимистичны ли вы в отношении способности гражданских обществ обеих стран внести свой вклад в построение мира в регионе?

- Потенциал, несомненно, есть. Мы продвигаемся в диалоге, стараемся переходить от взаимодействия к сотрудничеству. На сегодня для этого есть условия. Мирная повестка правительств, экономическое взаимодействие, атмосфера безопасности создают эти условия. И гражданское общество старается использовать данный конструктивный контент.

В ближайшей перспективе в Армении ожидается проведение парламентских выборов, от результатов которых зависит продвижение мирной повестки. После этих выборов ни в Азербайджане, ни в Армении в течение пяти лет не ожидается проведения судьбоносных выборов, и это является важным в контексте влияния внутриполитической динамики на мирный процесс.

Думаю, что в случае победы сторонников мира в Армении у мирного процесса появится возможность расширить мирную повестку, и гражданское общество также использует данные возможности.

- Каков ваш взгляд, в более широком смысле, на процесс урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, или, иными словами, что, по вашему мнению, сейчас зависит от подписания мирного договора между двумя странами, а также от демаркации и делимитации окончательных границ между ними?

- Правительства Азербайджана и Армении согласовали рамки мирной повестки. В течение этого периода сформировался конструктивный политический диалог, экономическое сотрудничество, диалог обществ. Стороны сконцентрировались на преференциях мирной повестки.

И все это происходит в условиях парафированного, однако не подписанного мирного договора. Без установления дипломатических отношений действует межправительственная комиссия по определению границы и экономическое сотрудничество, в процессе находится реализация регионального проекта TRIPP. Можно сказать, что Азербайджан и Армения имеют свой собственный кейс урегулирования конфликта.

Очень многое зависит от результатов парламентских выборов и референдума по новой Конституции в Армении. Это внутриполитические процессы Армении, результаты которых имеют большое влияние на мирный процесс.

Что касается процесса определения границы, то существует межправительственная комиссия, деятельность которой находится в зависимости от мирного процесса. На сегодня определены рамки взаимодействия, и в зависимости от атмосферы в мирной повестке можно ожидать результатов и по этой теме.

- И каковы, по вашему мнению, конкретные ожидания Армении в этом мирном процессе и как азербайджанское гражданское общество могло бы способствовать этому?

Мирный процесс – это дорога с двусторонним движением. Поэтому должны равноценно учитываться ожидания двух обществ. Армяно-азербайджанский конфликт является этно-территориальным конфликтом. Азербайджан решил территориальную часть конфликта в соответствии с нормами международного права, на сегодня Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга на уровне заявлений лидеров и парафированного мирного договора.

Остаются последствия конфликта на этническом уровне, и урегулирование этой части конфликта требует времени. Процесс диалога гражданских обществ является составной частью этнического мира. Он проходит в двустороннем, конструктивном формате без участия третьей стороны.

Ожидания армянской стороны рассматриваются в связке с ожиданиями азербайджанской стороны, здесь не может быть одностороннего подхода. В этом отношении мы, как азербайджанская группа, не испытываем необходимости в советах внешних акторов.

- Есть ли у вас финальное послание, которым вы хотели бы поделиться в завершение этого интервью?

Ситуация непростая: сотни тысяч вынужденных переселенцев, которые не могут вернуться в свои дома по разным причинам, массовые разрушения и обширные минные поля, которые напоминают о последствиях конфликта, мизерное участие международного сообщества в процессе постконфликтного восстановления, скептицизм и недоверие обществ, неопределенна судьба тысяч пропавших без вести.

И в этих условиях правительства Азербайджана и Армении предпринимают попытку зафиксировать ситуацию и сформировать параметры мирного будущего. Мир возможен, и предпринимаемые действия демонстрируют политическую волю сторон. Важно как общества реагируют на мирную повестку, и эта реакция будет понятна по результатам выборов.