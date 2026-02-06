В Ереване рассчитывают через пару лет наладить прямое ж/д сообщение с Баку через TRIPP

В Армении уверены, что уже через пару лет будет создано прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном через запуск "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

По его словам, между странами в настоящее время нет активной торговли, так как причины разные и носят объективный характер: рынки пока незнакомы друг другу, а выстраивание торговых связей требует времени и находится, прежде всего, в плоскости частного сектора и бизнес-среды. При этом государство, подчеркнул министр, выполняет свою функцию — создает необходимые условия: через политические договоренности, открытие дорог, задействование железнодорожных путей.

"Существенную часть этих условий мы уже создали. Да, пока нет прямого железнодорожного сообщения, но работа в этом направлении ведется, и, по нашим оценкам, через пару лет оно будет обеспечено, я имею в виду задействование TRIPP", — отметил Папоян.

Министр добавил, что до этого могут быть задействованы альтернативные варианты коммуникации. По его словам, прямое автодорожное сообщение действует фактически, однако партнеры пока не используют территорию Армении для транзита товаров, в том числе в направлении Турции.

"Это сложный процесс, который требует времени", — подчеркнул он.

Напомним, проект "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) предполагает строительство 43-километровой железнодорожной линии, которая на первом этапе должна связать Азербайджан и Нахчыван, а в перспективе — интегрироваться в коридоры "Север — Юг" и "Восток — Запад".

"Маршрут Трампа" предусматривает создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

Источник: Sputnik Армения