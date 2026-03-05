МИД Азербайджана решительно осудил атаки со стороны Ирана и требует разъяснений

5 марта в полдень с территории Исламской Республики Иран были совершены атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, а другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц.

Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность в данный вопрос, предоставить объяснения и принять необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», - говорится в сообщении.

Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста.