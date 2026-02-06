Расширяется сотрудничество между ВМС Азербайджана и Пакистана

Находящаяся с визитом в Исламской Республике Пакистан азербайджанская делегация, возглавляемая командующим Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмиралом Шахином Мамедовым, встретилась с командующим ВМС Пакистана адмиралом Навидом Ашрафом.

Об этом сообщили в минобороны.

В соответствии с протоколом состоялась официальная церемония встречи. После прохода перед строем почётного караула прозвучали Государственные гимны обеих стран, был возложен венок к памятнику шехидам.

В ходе встречи командующие обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между ВМС двух стран, была подчеркнута важность проведения совместных учений с точки зрения обмена опытом и повышения профессионализма военных моряков.

Затем контр-адмирал Ш.Мамедов встретился с Федеральным министром обороны Исламской Республики Пакистан Асифом Мухаммедом Хаваджой и выразил признательность за оказанный прием. Было отмечено, что расширение сотрудничества с Пакистаном в сфере обороны находится в центре внимания руководства страны.

На встрече была отмечена важность военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, стороны выразили уверенность в том, что взаимные визиты окажут положительное влияние на развитие двустороннего сотрудничества.

После встречи с командующим флотом Пакистана вице-адмиралом Абдулом Мунибом командующий ВМС Азербайджана навестил военнослужащих нашей страны, проходящих обучение в Пакистане, и поинтересовался ходом их подготовки.

В рамках визита контр-адмирал Ш.Мамедов ознакомился с условиями, созданными на судоремонтных предприятиях Пакистана.

Отметим, что визит командующего ВМС в братскую страну имеет важное значение с точки зрения развития сотрудничества между ВМС двух государств, расширения взаимодействия в сфере военного образования и по военно-техническим вопросам.