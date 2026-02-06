 США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью | 1news.az | Новости
США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

First News Media21:40 - Сегодня
США ввели санкции против судов и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью

Соединенные Штаты вводят санкции против 15 организаций, двух физических лиц и 14 судов теневого флота, связанных с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимической продукцией.

Об этом сообщил Государственный департамент США.

Ведомство отмечает, что доходы от этой деятельности используются Ираном для финансирования деструктивных действий в различных регионах мира и внутри страны.

"До тех пор, пока Иран пытается обходить санкции и получать доходы от нефти и нефтехимической продукции для финансирования подобных репрессивных действий.....Соединенные Штаты будут принимать меры для привлечения к ответственности как иранского режима, так и его партнеров",- отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что президент США Дональд Трамп намерен и впредь сокращать нелегальные поставки иранских энергоносителей в рамках кампании максимального давления, проводимой нынешней администрацией Белого дома.

