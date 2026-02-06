Ещё один инцидент в столичной школе: ученик получил тяжёлые травмы

Сегодня произошёл инцидент в ещё одном столичном учебном заведении.

Так, ученик полной средней школы №10 Низаминского района упал и получил тяжёлые травмы.

Как сообщили в TƏBİB, пациенту с диагнозом черепно-мозговая травма была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается в отделении реанимации, состояние оценивается как стабильное.

Из школы сообщили, что ученик 8-го класса (имя по определенным причинам не раскрывается) упал, пытаясь забраться на дверь, предназначенную для выхода в случае чрезвычайных ситуаций.